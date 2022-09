Merate, in giro con la moto senza targa: multato studente del Viganò

La Polizia locale ha predisposto anche il fermo della moto da cross

Da giorni, gli agenti stavano tenendo d’occhio il giovane motociclista

MERATE – Era in giro, da un po’ di tempo, con la moto senza targa. Una presenza che non è passata inosservata agli occhi attenti degli agenti della Polizia locale che ieri mattina, mercoledì, sono riusciti a cogliere sul fatto il ragazzo, multandolo e predisponendo nei suoi confronti tutte le contestazioni del caso.

Il “blitz” è scattato intorno alle 8, quando lo studente, come tutte le mattine, si stava recando a lezione all’istituto superiore Viganò di via dei Lodovichi, scuola da cui erano anche arrivate al Comando di piazza degli Eroi segnalazioni circa la “cattiva” abitudine del motociclista.

Anche ieri, il ragazzo, già maggiorenne, è arrivato a scuola in sella alla moto da cross sprovvista di targa. Vista la presenza della pattuglia della Polizia stradale a bordo strada, ha cercato di nascondersi tra la folla per passare inosservato.

Un tentativo non andato a buon fine visto che gli agenti guidati dal comandante Davide Mondella, lo hanno raggiunto e fermato nel cortile della scuola. Codice della strada alla mano, hanno contestato tutte le difformità rispetto a quanto previsto dalla legge. Lo hanno così multato perché in circolazione con specchietto e fari rotti. Non solo, ma è scattato pure il fermo del mezzo per tre mesi, così come previsto dall’articolo 100 del Cds.