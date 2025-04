Merate in lutto per Adobati, ex consigliere comunale e presidente del basket

Massimo Adobati era stato consigliere comunale dal 2009 al 2014

MERATE – Un uomo appassionato di politica e di sport. E’ grande il dolore per la scomparsa di Massimo Adobati, morto il giorno di Pasqua all’età di 63 anni. Residente da qualche tempo nella Bergamasca, Adobati era molto conosciuto in città dove aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale di maggioranza durante il mandato del sindaco Andrea Robbiani.

Una passione, quella per la res publica, a cui affiancava quella per lo sport e in particolar modo per la pallacanestro: Adobati era stato anche infatti presidente dei Rhinos di Robbiate, costituendo per il sodalizio un importante punto di riferimento per molti anni.

Non a caso, l’associazione cestistica lo ha voluto ricordare con un post sui social: “Ricordiamo la sua passione per lo sport che noi tutti amiamo e per quanto fatto per la nostra Società”.

Anche l’ex sindaco Massimo Panzeri ha voluto spendere delle parole di cordoglio per l’amico con cui ha condiviso l’inizio dell’impegno amministrativo per la città dal 2009 al 2014. “Fin dall’inizio si dimostrò attento ai temi ambientali occupandosi in maniera scientifica delle criticità del lago di Sartirana in particolare. Con lui, negli anni, ho condiviso anche la passione per la pallacanestro. Mi “convinse” ad investire sul palazzetto di Merate per renderlo idoneo ad ospitare anche eventi cestistici, trofeo Aldeghi in primis che poi è diventato un appuntamento fisso dello sport cittadino. Ultimamente ci sentivamo poco per via dei suoi impegni lavorativi all’estero ma mai faceva mancare il suo sostegno ed i suoi consigli. Appuntamento fisso con lui era la Berghem Fest ad Alzano, suo paese di origine, quando davanti ad un piatto di casoncelli disquisivamo per ore di politica e sport.

Ciao Massimo, è stato un privilegio averti conosciuto. Un abbraccio ai tuoi famigliari, in particolare all’amata figlia Anita”.

Già fissata la data del funerale che verrà celebrato questo pomeriggio, martedì, alle 14 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio.