Merate in lutto per Gianpaolo Corneo, responsabile della Fnp Cisl e volontario

Il funerale viene celebrato questo pomeriggio, lunedì, nella chiesa di San Giorgio a Pagnano

Il ricordo commosso degli amici della Cisl e dell’amministrazione comunale che perde un volontario prezioso

MERATE – Attivo, disponibile, generoso, sempre pronto a rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri. E’ il ricordo, commosso e vibrante, di Gianpaolo Corneo, scomparso all’età di 74 anni, conosciuto in tutto il Meratese non solo per l’impegno come responsabile della sede di Merate dei pensionati della FNP CISL Monza Brianza Lecco, ma anche per l’attività di volontariato svolta alla casa Albergo Leoni di Sartirana e all’interno dei gruppi di cammino di cui è stato promotore e walking leader.

Dipendente alla ditta Agnesini di Merate, in cui inizia il suo impegno prima nel consiglio di fabbrica e poi delegato per la Cisl, entra nei primi anni ‘90 nell’esecutivo della Fistel di Lecco, della quale diventerà anche Segretario, senza però mai lasciare la sua attività in azienda.

Impegnato come operatore sindacale di zona quando la sede era ancora in via Trento, Corneo decide di mettersi a disposizione dei pensionati di Lecco nel 2004, raggiunta a sua volta la pensione. Un impegno portato avanti con passioni ed entusiasmo diventando anche componente dell’esecutivo FNP CISL Monza Brianza Lecco dal 2013 sino ad oggi.

E’ sono proprio gli amici della Cisl a ricordarlo con affetto e gratitudine: “Gianpaolo è stato una presenza costante nella vita della sede e un punto di riferimento per la contrattazione territoriale coltivando le relazioni con l’amministrazione comunale, associazioni e persone. Non ha mai fatto mancare il suo contributo con giudizio lucido, diretto, e anche tagliente sulle questioni sindacali e sulle vicende politiche e sociali del territorio e nazionali”.

Enrico Civillini, Segretario Generale, aggiunge: “La FNP CISL Monza Brianza Lecco è riconoscente a Gianpaolo per il fedele e costante servizio reso all’Organizzazione. Perdiamo un amico, un attivista appassionato e determinato il cui ricordo resterà nel cuore dei tanti che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo”.

Anche l’amministrazione comunale di Merate si unisce al cordoglio, parlando di un “uomo che, con generosità, ha dedicato il suo tempo e le sue energie alla nostra comunità. Storico volontario e punto di riferimento di Anteas all’interno della Consulta cittadina delle Associazioni del Sociale, si è speso con discrezione, cortesia e disponibilità per promuovere iniziative a favore soprattutto dei nostri anziani, nella convinzione che l’invecchiamento non sia un limite, ma una nuova stagione di partecipazione e vita. Presenza costante e affidabile, lo ricorderemo per il suo garbo e per il sorriso con cui si metteva a disposizione dei vari progetti, dall’animazione presso la Casa Albergo di Sartirana, alle visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio, al sostegno al Gruppo di cammino di cui è stato promotore e walking leader. Alla famiglia e a coloro che gli hanno voluto bene, esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento di dolore”.

Il funerale verrà celebrato oggi pomeriggio, 26 gennaio, alle 15 nella chiesa

parrocchiale di San Giorgio a Pagnano a Merate. Mezz’ora prima della funzione verrà recitato il rosario in Chiesa.