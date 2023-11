Merate, in prognosi riservata il ciclista travolto dall’auto pirata

L’incidente era avvenuto ieri mattina, lunedì, alla rotonda di Pagnano

La Polizia locale è risalita alla targa dell’auto coinvolta nell’incidente, ma resta da individuare chi fosse alla guida del veicolo

MERATE – E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il ciclista di 76 anni, residente a Casatenovo, travolto ieri mattina, lunedì, lungo la Statale da un’auto pirata.

L’incidente era avvenuto intorno alle 10.30 quando il casatese, in giro in bicicletta insieme a un amico, aveva appena imboccato la rotonda di Pagnano provenendo proprio dalla frazione meratese in direzione di Cernusco. Poco dopo aver effettuato la svolta a destra, l’uomo è stato travolto da una Fiat Punto di colore grigio in transito, da Calco, lungo la Statale.

L’urto è stato molto violento e il ciclista è stato sbalzato a terra dopo aver effettuato un volo di diversi mesi. Un’ambulanza in transito in quel momento è stata fermata dai negozianti presenti lungo la via: compresa la gravità della situazione i sanitari hanno deciso di allertare l’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo.

Attimi concitati durante i quali, stando alle testimonianze di chi era sul posto in quel momento, le persone a bordo della Fiat Punto (sembrerebbe un uomo e una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni) sarebbero scese dall’auto e, una volta visto a terra l’uomo, sarebbero poi risaliti dandosi alla fuga.

Gli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi, sarebbero riusciti nelle ore immediatamente successive all’incidente a risalire, grazie alle telecamere presenti in zona, alla targa dell’auto coinvolta nell’incidente e quindi anche all’identità della persona a cui è intestato il veicolo che sembrerebbe in regola con l’assicurazione. Da quanto è stato possibile apprendere, non è stato però ancora possibile contattare il proprietario (resta da capire se fosse anche la persona alla guida del mezzo) in quanto al momento irreperibile al domicilio indicato sui documenti.