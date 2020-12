Merate, in tre in auto: multati dalla Polizia locale in base al decreto Natale

Gli agenti della Polizia locale di Merate hanno ravvisato la violazione del cosiddetto Decreto Natale

Stavano uscendo dal Comune di residenza in tre e senza un valido motivo

MERATE – In tre in auto in zona rossa: multati dalla Polizia locale in base al decreto Natale. E’ successo la sera della Vigilia di Natale in via Statale a Merate quando, durante un posto di controllo, finalizzato proprio a verificare il rispetto delle normative anti Covid durante questo periodo di festività natalizie, gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Davide Mondella, hanno fermato e multato due automobilisti.

In base all’ultimo Dpcm, il cosiddetto decreto Natale, lo spostamento al di fuori del Comune di residenza può avvenire, oltre che per motivi di lavoro, salute o necessità e urgenza, anche per andare a far visita, una sola volta al giorno, a un parente o un amico purché si sia al massimo in due persone (senza contare i minori di 14 anni e le persone con disabilità e non autosufficienti).

Una situazione che non si è verificata nel caso dei controlli effettuati, come dicevamo, giovedì scorso quando gli agenti meratesi hanno ravvisato la presenza di tre persone nella stessa auto e, dopo aver provveduto a ritirare le autocertificazioni presentate dalle persone a bordo dell’auto, hanno sanzionato i due automobilisti, risultati residenti uno a Merate e l’altro a Oggiono, per il mancato rispetto dei dispositivi contenuti nel decreto Natale.

I controlli continueranno in questi giorni di zona rossa.