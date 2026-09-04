Merate, incendiano tovaglioli e scottex nel cortile del Viganò: beccati dal sindaco

E’ successo l’altra notte nel cortile dell’istituto superiore di via dei Lodovichi

Ad accorgersi del principio di incendio è stato il sindaco Mattia Salvioni. Sul posto si sono portati poi carabinieri e Vigili del Fuoco: i ragazzi sono stati identificati poi in piazza

MERATE – Sono entrati all’interno del cortile dell’istituto superiore Viganò e hanno dato fuoco a dei tovaglioli di carta e dei rotoli di scottex. E’ successo l’altra notte all’interno della scuola superiore di via dei Lodovichi, area interessata in queste settimane ai lavori di riorganizzazione dell’assetto viabilistico promossi dall’amministrazione comunale in vista della ripartenza delle scuole fissata per il 14 settembre.

La loro “bravata” è stata però spenta sul nascere dal provvidenziale intervento del sindaco Mattia Salvioni che, di ritorno a casa da una riunione intorno all’una di notte, ha notato qualcosa di strano all’interno del cortile della scuola.

Il primo cittadino è così entrato nell’area interna della scuola e i ragazzi (un gruppetto di quattro persone), alla sua vista, si sono dileguati nel nulla. Sul posto sono prontamente arrivati anche i Vigili del Fuoco con una camionetta per spegnere completamente le fiamme.

In via Dei Lodovichi è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Merate.

La scena si è poi spostata in centro città, dove gli stessi giovani sarebbero stati visti e riconosciuti, sempre dal sindaco, e da lì poi identificati dai militari dell’Arma. Sono in corso le indagini per ricostruire nei dettagli quanto successo al fine di valutare quali provvedimenti prendere nei confronti dei ragazzi coinvolti che sembrerebbero non essere nuovi a bravate e comportamenti inadeguati.