Merate, incendio in un appartamento: ingente dispiegamento di forze

E’ successo oggi, mercoledì, poco prima delle 19

Sul posto Vigili del Fuoco con diversi mezzi, Polizia locale e ambulanza

MERATE – Ingente dispiegamento di mezzi di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno in via Fratelli Cernuschi, per l’incendio di un appartamento situato al piano terra di una palazzina che fa angolo con via Degli Alpini.

A quanto è stato possibile apprendere direttamente sul posto, sembrerebbe che le fiamme si siano sprigionate in cucina mentre una donna stava preparando la cena. Spaventata da un’improvvisa fiammata, la donna avrebbe lanciato in aria la pentola carambolata sul divano. In poco tempo le fiamme si sarebbero così propagate in tutto il locale.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’arrivo sul, posto, dal vicinissimo comando di via degli Alpini, di diversi mezzi tra cui due autopompeserbatoio, una autoscala, una autobotte, il carro aria e la vettura Funzionario.

In poco tempo le fiamme sono state spente mentre tutti i residenti nella palazzina sono stati fatti sfollare in modo da permettere ai Vigili del Fuoco di controllare, immobile per immobile, le condizioni di sicurezza dello stabile.

Presente sul posto anche la vice sindaca Valeria Marinari.

Due pattuglie della Polizia locale hanno raggiunto via Fratelli Cernuschi provvedendo a chiudere la strada al traffico mentre un’ambulanza della Croce Bianca si è portata in loco in via precauzionale anche se non è stato necessario soccorrere alcuna persona.