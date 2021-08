E’ successo questa mattina, sabato, in via Laghetto a Brugarolo

Le fiamme hanno avvolto un casotto agricolo: messa in salvo la persona presente all’interno

MERATE – Intervento dei vigili del Fuoco questa mattina, sabato 14 agosto, intorno alle 10 per domare le fiamme divampate all’interno di un casolare agricolo situato in via Laghetto a Brugarolo. Ancora ignote le cause dell’incendio partito quando all’interno del casotto era presente una persona.

L’uomo è riuscito a uscire autonomamente dalla struttura ed è stato poi preso in carico dal personale sanitario per scongiurare l’inalazione di fumi. Dal Comando dei Vigili del Fuoco sono state inviate autopompa e autobotte dal distaccamento di Merate e un’autopompa dalla sede centrale.