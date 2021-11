Scontro alla rotatoria di via Laghetto a Merate

Due automobilisti sono stati soccorsi, nessuno di loro è grave

MERATE – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, a Merate sulla rotonda di via Laghetto dove due auto, probabilmente a causa di una mancata precedenza, hanno impattato l’una contro l’altra. Un mezzo proveniva da Cernusco Lombardone e svoltava a sinistra in via Fratelli Cernuschi, l’altro mezzo invece si spostava in direzione Cernusco.

Uno dei veicoli, una Citroen, in seguito all’urto è finito sulla rotatoria. Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale.

Il personale della Croce Bianca di Merate ha prestato aiuto ai due automobilisti coinvolti, un uomo di 53 anni e una donna di 60 anni, nessuno dei due ha riportato conseguenze serie nell’incidente ed è stato predisposto il trasporto in codice verde all’ospedale.