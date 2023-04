Merate, incidente auto moto in via Agnesi: 19enne in giallo in ospedale

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, sabato, poco prima delle 17

Lo scontro è avvenuto all’intersezione tra via Agnesi e via Fratelli Cernuschi

MERATE – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato, all’intersezione tra via Fratelli Cernuschi e via Maria Gaetana Agnesi.

Lo scontro, avvenuto poco prima delle 17, ha coinvolto un’auto e una moto: la rima proveniva da via Como e stava per svoltare in via Agnesi quando è avvenuto l’urto con la moto che viaggiava in direzione opposta.

Immediato è scattato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica.

Allertati anche i Vigili del Fuoco. Ad avere la peggio un ragazzo di 19 anni, trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo con contusioni in diverse parti del corpo.