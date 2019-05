Merate. Incidente in bici, ferita una donna. Mobilitato l’elisoccorso

Avrebbe perso il controllo della bicicletta schiantandosi

Il fatto è accaduto martedì pomeriggio in via Don Cazzaniga

MERATE –Sfortunato incidente per una donna soccorsa nel pomeriggio di martedì a Merate. Per le sue condizioni, giudicate inizialmente come gravi, è stato fatto intervenire anche l’elicottero del 118 insieme ad un ambulanza della Croce Rossa.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo della bicicletta finendo per sbattere contro un pilastro. Si è quindi mobilitata la macchina dei soccorsi e l’elicottero del 118, decollato da Bergamo,è atterrato nel campo dell’oratorio di Merate.

Sul posto anche la Polizia Locale. Fortunatamente i traumi riportati dalla persona soccorsa non sarebbero gravi.