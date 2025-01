Merate, incidente in via del Calendone: tre persone coinvolte

L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì, poco prima delle 6

Inviati sul posto due ambulanze, l’auto infermieristica e i Vigili del Fuoco con i rilievi affidati ai Carabinieri

MERATE – Due auto e tre persone coinvolte, di cui due trasportate in codice giallo una all’ospedale di Vimercate e l’altra Merate. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, martedì, poco prima delle 6 in via del Calendone, la strada che dalla rotonda di Cicognola porta all’ex passaggio a livello di Pianezzo a Olgiate.

La ricostruzione esatta dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi, ma da quanto è stato possibile ricostruire le due auto viaggiavano in direzione opposta quando si sono scontrate.

L’urto è stato particolarmente violento tanto che la centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu ha inviato sul posto due ambulanze, una della Croce Bianca di Merate e l’altra ei Volontari del Soccorso di Cornate e l’autoinfermieristica in codice giallo.

Allertati anche i Vigili del Fuoco mentre le operazioni di pulizia della carreggiata sono state affidate agli operatori dell’Mpm Group. Tre le persone coinvolte, tutte donne, di età compresa tra i 30 e i 45 anni.