E’ successo verso mezzogiorno

Fortunatamente nessuna grave conseguenza

MERATE – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze verso mezzogiorno a Merate, in via San Rocco. Coinvolti due mezzi che per motivi da chiarire si sono scontrati.

Tre le persone coinvolte nel sinistro, fortunatamente nessuna di loro gravemente. In posto un’ambulanza, l’automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.