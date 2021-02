Soccorsi in azione poco prima delle 14 di oggi, giovedì

Un lavoratore si sarebbe fatto male a una gamba

MARATE – Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 febbraio. Un lavoratore sarebbe rimasto ferito a una gamba in un’azienda di via Bergamo a Merate. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, un’ambulanza e l’automedica, ma fortunatamente l’incidente sarebbe meno grave di quanto si era pensato in un primo momento e il lavoratore non sarebbe rimasto ferito. La persona è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo (mediamente critico), sul posto anche i Carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto.