Merate. Incidente tra due auto in via Bergamo

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, giovedì. Due persone sono finite all’ospedale

MERATE – Un incidente stradale ha coinvolto due auto nel pomeriggio di oggi a Merate. L’incidente si è verificato intorno alle 16:55 in via Bergamo all’altezza della rotonda del Conad e ha coinvolto una Lancia Ypsilon e una Volvo.

A bordo delle auto, due persone: un uomo di 40 anni e una donna di 67. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Merate per i rilievi e la gestione del traffico, mentre i soccorsi sanitari sono stati affidati a un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e all’automedica.

. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Una delle due persone coinvolte è stata trasportata in ospedale in Codice Giallo, mentre l’altra è stata accompagnata in Codice Verde, a scopo precauzionale. Inevitabili i rallentamenti nel tratto stradale interessato.