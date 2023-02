Merate. Incidente tra tre auto, una si ribalta lungo la Provinciale

E’ successo questa sera, martedì, lungo la Provinciale a Cicognola

MERATE – Incidente tra tre auto lungo la Provinciale questa sera, martedì, poco prima delle 19. Lo scontro si è verificato poco prima della pizzeria Tre: un urto molto violento tanto che una delle tre auto coinvolte si è ribaltata.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Allertata anche la Polizia locale che ha inviato in posto due pattuglie di agenti, una per rilevare l’incidente e l’altra per gestire la viabilità.

Il traffico, particolarmente intenso data l’ora, è stato infatti disciplinato a senso unico alternato.

Inevitabile la formazione di code in entrambe le direzioni e anche nelle vie laterali di immissione alla Provinciale.