Merate: incursione nella notte al baretto dell’oratorio

E’ successo nella notte tra domenica 6 settembre e lunedì 7 settembre
Ad agire sembrerebbe essere stato un gruppetto di giovani, messo in fuga dall’allarme
MERATE – Hanno spaccato il vetro del bar e una volta dentro al baretto dell’oratorio, avrebbero rotto la macchina delle granite mettendo a soqquadro l’ingresso del locale. E’ successo questa notte, intorno all’una, all’interno dell’oratorio San Giovanni Bosco e San Filippo Neri di via Papa Giovanni XXIII.
In base a quanto è stato possibile apprendere, ad agire sarebbe stato un gruppo di ragazzi che avrebbe utilizzato alcuni utensili da cantiere trovati in loco per rompere il vetro situato a fianco dell’ingresso del bar.
L’infrazione del vetro ha fatto scattare l’allarme richiamando l’attenzione del coadiutore dell’oratorio, don Davide Serra, che è prontamente sceso nel cortile per verificare la situazione. I ragazzi si sarebbero così dileguati nel nulla, facendo perdere le proprie tracce. Grande lo sdegno provocato da questo episodio, non il primo, purtroppo, di incursione all’interno del baretto dell’oratorio.
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