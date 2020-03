Merate, iniziata la sanificazione delle strade e delle aree pubbliche

Operai al lavoro a partire da questa sera, mercoledì: l’inizio in piazza Prinetti

La sanificazione riguarderà tutta la città e si concluderà sabato notte

MERATE – E’ iniziato questa sera, mercoledì, dalla zona del centro l’intervento di sanificazione delle strade cittadine predisposto dall’amministrazione comunale per prevenire e contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus.

Affidati a Silea, i lavori hanno visti impiegati diversi operai che, bardati con la tuta bianca, hanno spruzzato con delle apposite pistole una soluzione igienizzante-detergente non schiumogena, non nociva per uomini, animali domestici e per l’ambiente. L’intervento continuerà nei prossimi giorni andando a interessare le frazioni. Sartirana e Cassina nella notte tra giovedì e venerdì, Pagnano e la zona compresa intorno a via Bergamo tra venerdì e sabato mentre a Novate e Brugarolo verrà effettuato tra sabato e domenica.

L’intervento si svolgerà sempre in orario notturno, ovvero dalle 22 alle 4. Durante i lavori la popolazione è invitata a chiudere le finestre e a non esporre i panni.

“Nonostante non vi siano indicazioni specifiche in tal senso, in questa fase complessa e difficile di emergenza, riteniamo sia necessario attuare, nell’ambito delle nostre competenze, tutte le azioni utili a prevenire la diffusione del virus, senza lasciare nulla di intentato, rispondendo al principio di cautela e massima prevenzione – puntualizza l’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani -. In questa momento, stare a casa, rimane l’unica vera azione di contrasto alla diffusione del virus”.