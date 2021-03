L’investimento è avvenuto questa sera, domenica, lungo la Sp 54

MERATE – Una donna di 38 anni è stata investita da un’auto questa sera, domenica 7 marzo, mentre attraversava la strada in via Como, lungo la Sp 54. L’investimento pedone è avvenuto poco dopo le 19 all’altezza della concessionaria di auto. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto per i rilievi. In base a quanto è stato possibile apprendere sul posto sembrerebbe che la donna sia stata urtata da una Fiat Panda, vecchio modello, che viaggiava in direzione di Cernusco. Ingente la mobilitazione di mezzi di soccorso inviati in loco con l’arrivo di due automediche e di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Alla donna è stato diagnosticato un trauma cranico commotivo e un trauma al bacino ed è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano.