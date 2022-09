Merate: investito mentre attraversa la strada. Anziano in gravissime condizioni

L’incidente è avvenuto ieri sera, martedì, intorno alle 20.30 sulla Sp 342

Trasportato in ospedale in condizioni gravissime un pensionato residente a Pagnano

MERATE – E’ stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Merate l’anziano investito da un’auto mentre attraversava la strada all’altezza delle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto ieri sera, martedì, intorno alle 20.30 lungo la Sp 342 nella frazione di Cicognola.

Da quanto è stato possibile apprendere, l’uomo, 84 anni, residente nella vicina frazione di Pagnano, aveva appena bevuto un caffè al bar Il Glicine e stava attraversando la strada per raggiungere l’auto parcheggiata di fronte. Proprio in quel momento arrivava, da Merate in direzione Calco, una Opel Corsa condotta da una donna. L’automobilista non avrebbe visto l’uomo che è stato così travolto in pieno finendo sbalzato con violenza a terra.

Immediatamente è scattato l’allarme della massima gravità: in volo, da Como, si è alzato anche l’elisoccorso. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto serie ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Mandic di Merate.

Sul posto per i rilievi erano presenti gli agenti della Polizia stradale.