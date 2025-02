Merate, ladri in azione all’oratorio del centro

E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì. E non è, purtroppo, la prima volta

I ladri si sono diretti al baretto dei piccoli rubando i contanti che hanno trovato in giro

MERATE – Ladri in azione anche all’oratorio del centro. È successo nella notte tra martedì e mercoledì scorso quando alcune persone sono entrate all’interno del baretto, situato a piano terra, sotto la chiesina dell’oratorio, rubando i contanti presenti nel fondocassa.

A lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso coadiutore don Davide Serra, svegliato nel cuore della notte dai rumori provocati dai ladri. Sul posto si sono così portati tempestivamente i carabinieri della Compagnia di Merate’: al loro arrivo i balordi sono scappati a gambe levate verso la zona dei campi da gioco facendo perdere le proprie tracce.

Non è la prima volta che l’oratorio è entrato nel mirino dei ladri: anche due settimane prima si era registrata un’incursione ai locali della segreteria e al bar vicino al cine teatro. Qui però il colpo non era riuscito per via dell’impianto di allarme che ha messo in fuga i ladri.

Probabile che dopo questo episodio la parrocchia valuti nuovi sistemi per rafforzare la propria sicurezza