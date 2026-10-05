Merate, ladri in azione nella notte: rubati i canali in rame di un condominio

E’ successo nella notte tra venerdì e sabato scorso

Razziati cinque canali in rame del condominio situato all’angolo tra viale Verdi e via don Cazzaniga

MERATE – Li hanno sradicati, a uno a uno, e poi, senza farsi intercettare né sentire da nessuno, sono riusciti a dileguarsi nel nulla. Sono tornati in azione i ladri del rame in città.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, poco prima dell’alba.

I malviventi sono riusciti ad agire in tranquillità senza che nessuno dei residenti si accorgesse di quello che stava succedendo. Uno dopo l’altro hanno divelto ben cinque canali in rame presenti sulla facciata principale e su quella laterale del condominio che si affaccia all’angolo tra viale Verdi e via don Cesare Cazzaniga.

Hanno poi riposto i tubi su un mezzo, molto probabilmente un furgone e sono scappati. Ad accorgersi del furto sono stati all’indomani i residenti che hanno visto i muri vuoti, privati dei pluviali.

Avvisato l’amministratore hanno così provveduto alla denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Merate che hanno avviato le indagini. La speranza è che si possa riuscire ad acquisire qualche informazione utile dalla visione degli impianti di videosorveglianza presenti in zona.