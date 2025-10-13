Merate, l’Osgb piange la scomparsa di Luigi “Luis” Frigerio

Il funerale verrà celebrato martedì alle 14.30 in chiesa prepositurale

Luis Frigerio era stato recentemente premiato in occasione del 60esimo dell’oratorio

MERATE – Una presenza costante, una cura meticolosa, un impegno gratuito e disinteressato. E’ grande il dolore per la scomparsa di Luigi Frigerio, per tutti semplicemente Luis, factotum dell’Osgb, il gruppo sportivo dell’oratorio San Giovanni Bosco e San Filippo Neri di Merate.

Ed è proprio la società sportiva guidata da Emilio Colombo a tributargli un ricordo sentito e commosso: “Chi di noi ti conosce da tempo, non dimenticherà mai la meticolosità con cui curavi il campo a 11, gli spogliatoi e il magazzino. Allo stesso modo non ci hai fatto mai mancare nulla, prendendoti cura di tutte le squadre: dai tesseramenti, al materiale, ai palloni, fino alla tua costante presenza sul campo in mezzo ai ragazzi. Il tuo impegno e la tua dedizione sono stati da insegnamento per tanti di noi e siamo sicuri che continuerai, da lassù, a farti sentire e ad accompagnarci. Grazie per tutto, Luis”.

Frigerio era stato tra i volontari a ricevere la targa di ringraziamento nell’ambito dei festeggiamenti per il 60esimo dell’oratorio lo scorso 2 ottobre. Impossibilitato a prendere parte alla serata per motivi di salute, Luis aveva ricevuto il premio in ospedale direttamente da don Davide Serra, coadiutore dell’oratorio. Chiare le motivazioni della targa, condivisa con la moglie Daniela: “Cuochi, sia nei per diversi anni nei campeggi e nei caseggi. Sempre attivi in cucina e nell’Osgb per ogni tipo di necessità, anche come membro del direttivo e dirigente della Prima Squadra (Luigi) e come catechista per molti anni (Daniela)”.

Una presenza di cui si sente già la mancanza. “Oggi é un altro giorno triste per il nostro oratorio – le parole che don Davide ha affidato a un post sui social – Grazie di tutto Luis”.

Il funerale verrà celebrato martedì 14 ottobre alle 14.30 in chiesa prepositurale, preceduto dalla recita del rosario.