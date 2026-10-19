Merate, malore in piscina: soccorso uomo di 62 anni

E’ successo questo pomeriggio, lunedì, poco prima delle 17.30
L’uomo è stato subito soccorso utilizzando il defibrillatore presente in piscina
MERATE – E’ stato colpito da un malore, probabilmente un infarto, mentre stava nuotando in piscina. E’ successo oggi, lunedì 19 ottobre, al centro natatorio di via Matteotti: l’allarme è scattato poco prima delle 17.30 quando l’uomo ha avvertito un forte dolore al petto mentre si trovava in vasca.
Immediatamente sono stati attivati i soccorsi con l’invio sul posto, in codice rosso, di un’ambulanza e dell’automedica. In volo si è alzato da Como anche l’elisoccorso, atterrato nella vicina pista di rotellistica.
Nell’attesa dell’arrivo dell’equipe sanitaria, il personale della piscina è prontamente intervenuto praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore presente all’interno dell’impianto sportivo gestito dalla società Aquamore.
L’uomo è stato poi preso in cura dai sanitari che hanno provveduto al suo trasferimento, in codice giallo, all’ospedale Manzoni di Lecco.
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