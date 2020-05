Merate, malore in ufficio: donna soccorsa in viale Verdi

MERATE – Intervento dei sanitari intorno alle 12 di oggi, giovedì, in un ufficio situato in viale Verdi all’altezza dell’intersezione con via Turati. Una donna di 42 anni, impiegata in un ufficio di un commercialista, si è sentita male ed è caduta a terra. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi da parte dei colleghi. Sul posto, sono giunti un’ambulanza e l’automedica, allertati in codice rosso, corrispondente a massima gravità. Fortunatamente le condizioni della donna sono però apparse subito meglio del previsto: la quarantaduenne è stata così trasportata in codice verde al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic per accertamenti.