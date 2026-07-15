Merate, maltempo: saltato un tombino, buco in via Trieste

E’ successo durante il forte temporale di oggi pomeriggio

Provvidenziale l’intervento di alcuni passanti che hanno messo in sicurezza la zona con una transenna

MERATE – Danni da maltempo in città, dove un tombino è saltato aprendo un buco lungo via Trieste. E’ successo durante il forte temporale (fino alle 24 di oggi vale l’allerta meteo arancione) che si è abbattuto sul territorio intorno alle 16: ad accorgersi della situazione molto pericolosa per gli automobilisti in transito lungo la via a senso unico che porta a piazza della Vittoria e da qui al centro città, sono stati alcuni passanti che si sono mobilitati per mettere in sicurezza la strada recuperando una transenna.

Il tombino, saltato a causa delle forti piogge, era infatti sprofondato per due metri sotto terra.

Sul posto è poi intervenuta la Polizia locale insieme ai tecnici di Lario Reti Holding.