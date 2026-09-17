Merate, monopattini elettrici e auto abbandonate: intensificati i controlli della Polizia locale

Una ventina le multe elevate a conducenti di monopattini elettrici mentre sono state una decina le auto abbandonate recuperate o rimosse

“Abbiamo rinvenuto veicoli intestati a società disciolte da decenni o a persone decedute. E’ un’attività importante non solo per il decoro, ma anche per la sicurezza della città”

MERATE – Una ventina di multe elevate a conducenti di monopattini elettrici e una decina di auto, abbandonate, recuperate e rimosse. E’ il bilancio dell’attività di presidio del territorio e sicurezza stradale da parte della Polizia locale che, nelle ultime settimane, ha intensificato in particolar modo i controlli sulla circolazione dei monopattini elettrici e sui veicoli in stato di abbandono.

Nel primo caso, sono state circa una ventina le sanzioni irrogate nei confronti di conducenti per violazioni delle norme previste dal Codice della Strada. “L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo, prima di tutto, di garantire la sicurezza di chi utilizza questi mezzi e degli altri utenti della strada – precisano dall’amministrazione comunale -. Anche chi si sposta in monopattino è infatti tenuto a rispettare le regole della circolazione, adottando comportamenti corretti e responsabili”.

Particolare attenzione è stata poi posta, nelle ultime settimane, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza, ai mezzi in stato di abbandono presenti sul territorio comunale con una decina di veicoli che sono stati recuperati o rimossi dai proprietari.

“In alcuni casi – spiega il Comandante della Polizia Locale Ciro Scognamiglio – abbiamo rinvenuto veicoli intestati a società disciolte da decenni o a persone decedute. Si tratta di situazioni nelle quali il procedimento di rimozione e alienazione risulta inevitabilmente più articolato. Nonostante ciò, seguendo le procedure previste dalla normativa, siamo riusciti a procedere al conferimento presso i centri di raccolta autorizzati. La rimozione di veicoli ormai ridotti a carcasse rappresenta un’attività importante non soltanto per il decoro, ma anche per la sicurezza stradale e la tutela ambientale del territorio”.

Un’attività importante a cui va il plauso dell’amministrazione comunale: “Ringraziamo la Polizia Locale per il costante lavoro di presidio e controllo del territorio e la cittadinanza che, anche attraverso le proprie segnalazioni, contribuisce a individuare tempestivamente situazioni di potenziale intervento”.