Migliaia di pesci morti sono stati rinvenuti oggi, martedì, nelle acque del lago di Sartirana

Sul posto si sono recati i tecnici di Arpa. Previsti nuovi controlli nella giornata di domani

MERATE – Moria di pesci nel lago di Sartirana. E’ allarme per quanto avvenuto nella giornata di oggi, martedì. Numerosi esemplari di pesci (si parla di migliaia) sono stati rinvenuti morti dai pescatori che anche questa mattina si erano recati sulle sponde del lago della frazione meratese per dedicarsi alla propria passione.

Sul posto si sono subito recati i volontari della Fipsas, la federazione italiana di pesca, sconcertati e increduli per quanto accaduto.

Il presidente provinciale Stefano Simonetti ha espresso il proprio rammarico per quanto avvenuto: “Oggi è una giornata molto triste, per chi ama il lago di Sartirana un vero disastro! Una sconfitta per tutti e in particolar modo per le autorità e le istituzioni, incapaci di progettare e realizzare interventi veramente risolutivi. Grazie a tutti i volontari che oggi hanno effettuato il recupero della fauna ittica. Oggi è una giornata triste che ci deve fare riflettere”.

Nel pomeriggio di oggi, i tecnici dell’Arpa hanno effettuato dei campionamenti con la sonda, rilevando un tasso di ossigeno nell’acqua molto basso. Di molto inferiore, tra l’altro, a quello effettuato alcuni giorni fa.

Resta quindi da capire cosa sia avvenuto e quali siano le cause di questa moria. Nella giornata di domani, mercoledì, sono previsti nuovi controlli da parte di tecnici competenti.