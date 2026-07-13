Merate, moto investe una ragazzina di 14 anni in via Statale

La minorenne è stata trasportata al San Gerardo in codice giallo

Sul posto due ambulanze, l’automedica e la Polizia locale di Merate

MERATE – Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali davanti alla farmacia quando è stata investita da una moto in transito in direzione Lecco. Tanto spavento nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, per una ragazzina di 14 anni urtata da una moto mentre stava attraversando la Statale.

La minorenne è caduta a terra e immediatamente sono stati allertati i soccorsi con l’invio sul posto dell’automedica da Monza e di due ambulanze, una dei Volontari del Soccorso di Cornate e una del Soccorso Cisanese.

Presenti sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilità gli agenti della Polizia locale di Merate.

Dopo le prime cure del caso, la 14enne è stata trasportata al San Gerardo di Monza per accertamenti.