Merate. Motociclista all’ospedale dopo centrato un palo

L’incidente è avvenuto questa sera all’altezza della rotonda di Cicognola

Il 54enne alla guida della moto è stato trasportato all’ospedale

MERATE – Brutto incidente quello occorso questa sera, venerdì, alle 19.50 circa, ad un uomo di 54 anni in sella alla sua moto.

Il 54enne stava percorrendo la via Statale quando, giunto all’altezza della rotonda di Cicognola nel comune di Merate, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di Casatenovo intervenuto sul posto, ha centrato un palo della segnaletica stradale verticale, finendo rovinosamente a terra.

Sul posto insieme ai Carabinieri è giunto il personale medico e sanitario a bordo di un’ambulanza e un’automedica per prestare le prime cure all’uomo poi trasportato in ospedale. Stando alle informazioni raccolte sul posto il motociclista non sembrerebbe in gravi condizioni.