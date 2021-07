E’ successo martedì pomeriggio nell’ambito di una serie di controlli al territorio

L’uomo ha rimediato una multa da 5mila euro e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi

MERATE – Non si ferma all’alt della Polizia locale e dopo l’indagine svolta in tempo reale dagli agenti, si scopre che guidava senza patente. E’ successo martedì pomeriggio durante un controllo del territorio messo in atto dalla Polizia locale di Merate guidata dal comandante Davide Mondella al fine di intensificare l’attività di prevenzione dei furti e la sicurezza sulla circolazione stradale.

L’uomo, di mezza età e residente in Brianza, stava viaggiando in sella a uno scooter in direzione Cernusco quando non si è fermato all’alt della Polizia locale. A causa del traffico molto intenso e per evitare di mettere a repentaglio la sicurezza stradale, gli agenti non lo hanno inseguito segnandosi però prontamente la targa del mezzo. In poco tempo, grazie a un’indagine svolta in tempo reale, è stato così possibile risalire all’identità e all’abitazione dell’uomo, rintracciandolo.

Il motociclista è stato così invitato a presentarsi ieri mattina, mercoledì, in comando per la notifica dei provvedimenti presi nei suoi confronti. Di fronte agli agenti l’uomo aveva confessato di non avere la patente di guida perché mai conseguita ed è così scattata la multa di 5mila euro oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Non solo, ma è stato segnalato alla Prefettura per non essersi fermato all’alt e per altre sanzioni al codice della strada.