Una persona è stata trovata priva di vita in un’autovettura parcheggiata in via Montello a Merate

A notarla è stato un passante che ha lanciato l’allarme. Da diversi giorni l’auto era ferma nel parcheggio, il corpo sui sedili posteriori

MERATE – Drammatica scoperta quella avvenuta in mattinata a Merate: una persona è stata trovata priva di vita all’interno di un’auto parcheggiata in via Montello, di fronte alla scuola elementare.

Sarebbe stato un anziano che passeggiava insieme al proprio cagnolino a notare qualcuno all’interno della vettura e ad avvisare l’impresa di pulizia della scuola che a sua volta ha avvisato i soccorsi.

Sul posto è giunto il personale del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, che però non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Ancora non note le generalità della persona e le cause della morte. Da quanto appreso si tratterebbe di un uomo intorno ai quarant’anni. Il suo corpo sarebbe stato rinvenuto sui sedili posteriori dell’auto che risultava parcheggiata lì da diversi giorni.