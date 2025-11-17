Merate piange Kevin Schettini, morto a soli 23 anni

I funerali verranno celebrati mercoledì a Velate

Kevin Schettini si era trasferito a Merate, dove la famiglia gestiva una pizzeria

MERATE – “Con te porti poco di noi, a noi resta molto di te”: parole semplici e dirette che parlano di un vuoto impossibile da colmare. E’ enorme il dolore per la morte di Kevin Schettini, morto a soli 23 anni.

Originario di Usmate Velate, Kevin si era poi trasferito con la famiglia a Merate dove il padre Gigi gestiva la rinomata pizzeria Santa Lucia, diventata ora La vecchia isoletta.

Sempre a Merate Kevin aveva frequentato l’istituto superiore Viganò di via dei Lodovichi, diplomandosi in ragioneria. Appassionato di boxe, Kevin aveva iniziato ad accusare negli ultimi mesi dei problemi di salute che lo avevano costretto a dei ricoveri in ospedale. E proprio al Manzoni di Lecco è morto gettando nello sconforto e nella disperazione il padre e i fratelli Julia, Jason, Noemi e Marta.

I funerali verranno celebrato mercoledì 19 novembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Velate. E’ possibile portare l’ultimo saluto a Kevin nella casa funeraria Mattavelli di Osnago dalle 9 alle 18.

La famiglia ha esplicitamente chiesto di non portare fiori, ma di devolvere le offerte in opere di bene.