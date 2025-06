Merate in lutto per Andrea Passoni, giovane papà morto a soli 43 anni

Il funerale verrà celebrato sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Novate

Osteopata, molto conosciuto anche per l’impegno sportivo, lascia la moglie Viviana e due figlie piccole

MERATE – Un professionista serio e stimato; uno sportivo appassionato e generoso, capace di mettere a disposizione le sue competenze sanitarie per molte associazioni del territorio.

Ha riempito di dolore e sgomento la notizia della morte di Andrea Passoni, 43 anni, nato e cresciuto nella frazione di Novate a Merate e da qualche tempo residente a Ronco Briantino, dove aveva sede anche la sua attività di osteopata.

Laureato in Scienze Motorie nel 2005, iscritto all’Unc, unione nazionale chinesiologi dal 2006 e diplomato come operatore shiatsu nel 2007, Passoni si era poi diplomato nel 2013 all’IIo di Milano come osteopata, iniziando a praticare questa pratica in diversi studi, mettendosi anche in proprio. Specializzato nel settore pediatrico, si era distinto anche per la collaborazione come responsabile del recupero infortuni presso diverse società sportive del territorio, come l’Ac Cernusco Lombardone, il Gso Lomagna e l’Us Casati Calcio Arcore.

Dieci anni fa il matrimonio con l’amata Viviana coronato con la nascita delle piccole Viola e Aurora.

Poi, all’improvviso, tre anni fa, la diagnosi di una brutta malattia contro cui il giovane papà ha lottato con tutte le sue forze, riuscendo a restare sempre un esempio e un punto di riferimento per la sua famiglia e a non perdere mai il sorriso.

La morte è arrivata ieri, giovedì, all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato.

Il funerale è stato già fissato e si terrà sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Novate. Oltre alla moglie e alle figlie piccole, Passoni lascia il papà Benvenuto, stimato ingegnere e la mamma Luisa Riva, consigliera comunale negli anni di Dario Perego sindaco nonché docente di educazione motoria all’istituto comprensivo di Merate e la sorella Elisa.

La famiglia ha esplicitamente chiesto di non donare fiori, ma effettuare donazioni all’Airc, associazione italiana ricerca sul cancro.