Merate piange la morte di Francesco Tentori, il parrucchiere di piazza della Chiesa

Nel 2010 era stato premiato dall’amministrazione comunale per i 50 anni di attività professionale

Parrucchiere elegante e raffinato, ha curato l’acconciatura di molti meratesi

MERATE – Era il parrucchiere dei meratesi che di lui apprezzavano competenza, professionalità e passione. Ha suscitato grande dolore e commozione in tutta la città la scomparsa di Francesco Tentori, per più di 50 anni parrucchiere in città. Titolare del negozio in piazza della chiesa, Tentori aveva esercitato la sua professione per oltre 50 anni incontrando e conoscendo nel suo negozio tantissime persone.

Nel 2010, in occasione dei 50 anni di attività, era stato premiato dall’amministrazione comunale guidata dl sindaco Andrea Robbiani per l’importante anniversario raggiunto. Lo ricorda con affetto e riconoscenza l’attuale vice sindaco Giuseppe Procopio, sottolineandone la vita spesa tra famiglia e lavoro.

“Ho avuto il piacere di festeggiare anni fa con te e i tuoi cari per quel traguardo così importante dei 50 anni di attività. Un esempio lungo mezzo secolo di semplicità, professionalità e passione per ciò che facevi. Le mie più sentite condoglianze alla tua cara moglie Vittoria, alla figlia Elisabetta Tentori e i nipoti Nicolò e Matteo. Che la terra sia lieve”.