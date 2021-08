I funerali si terranno sabato nella chiesa parrocchiale di Sartirana

Mario Bellani era stato tra i fondatori del Comitato lago di Sartirana sorto per la tutela dello specchio lacustre

MERATE – Con lui se ne va un pezzo di storia del comitato sorto per tutelare e valorizzare il lago di Sartirana. E’ grande il cordoglio per la scomparsa di Mario Bellani, 84 anni, sartiranese doc, da sempre impegnato a favore della comunità della frazione. Appassionato di pesca, è stato tra i fondatori del Comitato Lago di Sartirana sorto per tutelare lo specchio lacustre della città.

Un impegno, a cui aveva poi affiancato quello di presidente della cooperativa lago di Sartirana e poi di numero uno dell’associazione Pescatori La Briantea, avendo sempre a cuore la salvaguardia ecologica, ittica e paesaggistica del lago, che gli erano valsi l’attribuzione, nel 2015, della benemerenza civica dell’Ambrogino durante l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Massironi. “La città ricorda con profonda gratitudine il suo impegno generoso ed appassionato a servizio della sua comunità” ha rimarcato il sindaco Massimo Panzeri in un messaggio di cordoglio in cui ha anche sottolineato l’impegno profuso all’interno del consiglio di gestione della Riserva del Lago di Sartirana.

I funerali si terranno domani, sabato, alle 15 in chiesa a Sartirana.