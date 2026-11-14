Merate piange Riccardo Sacchi, scomparso a soli 14 anni

I funerali si terranno lunedì 16 novembre a Sartirana

MERATE – Una notizia che lascia un’intera comunità senza parole. Merate piange la prematura scomparsa di Riccardo Sacchi, morto a soli 14 anni a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Una vita giovanissima, spezzata troppo presto, che lascia nel dolore la famiglia e quanti hanno avuto modo di conoscere Riccardo. Il ragazzo lascia la mamma Martina, il papà Matteo e il fratello Gabriele, ai quali in queste ore stanno arrivando numerosi messaggi di vicinanza e affetto.

Il dolore per la sua scomparsa ha raggiunto anche la comunità scolastica dell’Istituto Viganò, che Riccardo frequentava al primo anno. La scuola ha voluto ricordare il giovanissimo attraverso una comunicazione rivolta alle famiglie e agli studenti, diffusa nella giornata di sabato 14 novembre.

“Con profondo dolore, l’intera comunità scolastica dell’Istituto Viganò comunica la prematura scomparsa del nostro studente Sacchi Riccardo”, si legge nel messaggio firmato dalla scuola e pubblicato dal registro elettronico. “La Direzione, i Docenti, il personale Ata e tutti gli studenti si stringono con sincera commozione e affetto attorno alla sua famiglia e ai suoi cari, partecipando al loro immenso dolore”.

L’ultimo saluto a Riccardo sarà celebrato lunedì 16 novembre, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Sartirana.