Merate piange Stefano Maggioni: a 55 anni si spegne uno degli imprenditori della ristorazione più conosciuti del territorio

Dalla gestione di locali tra Imbersago, Cassina e Vimercate alle iniziative imprenditoriali, fino alla nascita dell’associazione “La Nostra Strada” per sostenere chi affronta la malattia

Lascia la moglie Annalisa Albani e due figli, Beatrice e Matteo

MERATE – È morto a 55 anni Stefano Maggioni, volto conosciuto nel mondo della ristorazione del Meratese e imprenditore che nel corso degli anni aveva saputo mettersi in gioco in diversi ambiti. Si è spento nella notte all’hospice Il Nespolo di Airuno, dove era ricoverato da pochi giorni, dopo aver affrontato una lunga battaglia contro un tumore cerebrale.

Residente a Merate, lascia la moglie Annalisa Albani, contitolare della panetteria e pasticceria del centro cittadino, e i due figli, Beatrice e Matteo.

Il suo nome era legato a diverse attività del territorio, locali che negli anni erano diventati punti di riferimento. Maggioni aveva gestito il bar Centrale di Imbersago e la birreria di Cassina Fra Martino, oltre a un’attività nel settore della ristorazione a Vimercate. Esperienze diverse, accomunate dalla voglia di fare impresa e dalla disponibilità a sperimentare nuove strade. Tra i progetti che aveva intrapreso anche Quo Casa, un’iniziativa legata alla cucina a domicilio, attraverso la quale aveva esplorato un modello di servizio differente. Un percorso imprenditoriale non privo di cambiamenti, che racconta la sua propensione a cercare nuove opportunità e a provare a realizzarle.

Una caratteristica che aveva continuato a contraddistinguerlo anche quando la sua vita era stata segnata dalla malattia.

La malattia raccontata senza arrendersi

Stefano aveva scelto di condividere pubblicamente parte della propria esperienza, affidando ai social pensieri e riflessioni sul percorso che stava affrontando. Parole personali, nelle quali alla fatica della malattia si accompagnavano la volontà di continuare a guardare avanti e il desiderio di non rinunciare ai propri progetti e agli affetti.

Nel febbraio 2025 aveva dato vita all’associazione “La Nostra Strada”, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto e sostegno per le persone che si trovavano ad affrontare esperienze simili, per i loro familiari e per chi si prende cura di loro.

L’idea nasceva proprio dalla consapevolezza maturata durante la malattia: la possibilità di condividere esperienze, scambiarsi consigli pratici e trovare un sostegno emotivo può fare la differenza in un percorso tanto difficile.

Nei suoi messaggi Maggioni aveva raccontato anche il ritorno della malattia, dopo un periodo in cui aveva sperato di averla lasciata alle spalle. Nel novembre 2025 aveva affidato ai social la propria determinazione a continuare a lottare, ricordando quanto avesse ancora da vivere, da realizzare e da condividere con le persone care:

“Mi ero illuso di averti sconfitto. Per due anni sei rimasto nell’ombra, lasciandomi respirare, vivere, sperare. E invece eccoti di nuovo, silenzioso ma presente, con quel tuo ghigno bastardo che non dimentico. Mi costringi a rimettere i guantoni e a tornare sul ring della vita. Ma sappi una cosa: non mi troverai impreparato. La mia pelle la venderò cara, perché ho ancora troppo da dire, troppo da dare. Ho conti da chiudere, sogni da portare avanti, persone da abbracciare. E soprattutto, ho un esempio da lasciare ai miei figli e a chi, come me, ogni giorno sceglie di non arrendersi. La battaglia ricomincia. Ma questa volta, non sei solo tu a tornare. Torno anch’io — più consapevole, più forte, e con accanto tutti coloro che credono nel coraggio e nella speranza”.

Una testimonianza che aveva scelto di rendere pubblica anche per lasciare un esempio ai figli e a chi, come lui, si trovava a confrontarsi quotidianamente con la malattia.

Con la sua scomparsa, Merate perde una figura conosciuta per il suo percorso nel mondo della ristorazione e per la capacità di intraprendere nuove iniziative, ma anche per la scelta di mettere la propria esperienza a disposizione degli altri, trasformando una vicenda personale in un’occasione di condivisione e vicinanza.

I funerali

I funerali di Stefano Maggioni saranno celebrati lunedì 19 ottobre, alle 15, nella chiesa parrocchiale Madonna della Pace di Novate, a Merate. Prima della messa sarà recitato il Santo Rosario. Al termine delle esequie seguirà la cremazione. La salma riposa alla Casa Funeraria Mattavelli di Osnago, in via Pitagora 6, visitabile con orario continuato dalle 9 alle 18. La famiglia chiede di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte all’associazione CancerSucks APS, a sostegno della quale è possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario all’IBAN IT41L0306911166100000014836.