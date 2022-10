Il fatto sarebbe successo prima di mezzanotte, l’allarme lanciato da una residente

MERATE – Bruttissima sorpresa, stamattina, per quanti hanno parcheggiato l’auto nella serata di ieri (7 ottobre) in via Santa Marta, nel centro di Merate. Nella notte è stato compiuto un vero e proprio raid vandalico: ignoti, armati di un sasso che è stato lasciato all’interno dell’ultima macchina, hanno sfondato i vetri a tutte le auto parcheggiate lungo la strada.

Nessun mezzo è stato risparmiato, sono partiti dal fondo della via e hanno danneggiato tutte le auto fino all’intersezione con via Cerri. Il fatto sarebbe avvenuto prima di mezzanotte perché una residente che è rientrata a casa verso quell’ora si è accorta dell’accaduto e ha allertato i Carabinieri che si sono recati sul posto per un sopralluogo.

Almeno sette i mezzi che sono stati danneggiati, probabilmente i malviventi erano alla ricerca di qualche spicciolo o oggetti di valore visto che all’interno dell’abitacolo sono stati trovati tutti i cassetti e i vani aperti.