Merate, rapina a mano armata in farmacia: bottino 600 euro

E’ successo domenica alla farmacia San Francesco intorno alle 16

Ad agire un rapinatore a volto coperto armato con un lungo coltello

MERATE – Rapina a mano armata domenica in farmacia. E’ successo intorno alle 16 alla San Francesco, l’esercizio commerciale che si affaccia sulla Statale poco dopo la rotonda di Pagnano.

A entrare in azione un giovane, di circa vent’anni, con il volto coperto. Da quanto è stato possibile apprendere il rapinatore, armato con un lungo coltello, si sarebbe avvicinato repentinamente al bancone chiedendo al farmacista di turno di farsi consegnare tutto il denaro presente in cassa.

Di fronte alla sua titubanza, avrebbe poi minacciato un cliente, costringendo così il farmacista a farsi consegnare il denaro. Afferrato il bottino, pari a circa 600 euro, l’uomo è uscito velocemente dal negozio fuggendo a piedi, anche se non è escluso che ad attenderlo, poco distante, vi fosse un complice.

Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Merate a cui sono affidate le indagini: fondamentali risulteranno, ancora una volta, le telecamere presenti in zona per provare a identificare l’autore della rapina.