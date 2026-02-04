Merate: restituito, con un messaggio di scuse, il tricolore rubato

Lo strappo con furto del tricolore era avvenuto dopo la commemorazione della battaglia di Nikolajewka

“Chiedo scusa per il disagio. Avevo bevuto un drink di troppo”

MERATE – “Chiedo scusa per il disagio. Bevendo un drink di troppo non mi sono accorto della stupidaggine compiuta. Arrivederci e grazie”. E’ il messaggio, scritto in stampatello maiuscolo su un foglio di un’agenda, posizionato sopra la bandiera tricolore restituita al Comune dopo essere stata strappata e rubata nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, dopo che il centro città aveva ospitato la cerimonia di commemorazione della battaglia di Nikolajewska.

Il responsabile dello strappo della bandiera, posizionata vicino al cippo in memoria dei caduti in guerra, ha deciso di rimediare al proprio gesto restituendo il tricolore e chiedendo scusa all’intera comunità per il disagio causato.

Foglietto e bandiera sono stati trovati domenica mattina davanti al portone di ingresso del Municipio dal custode al momento dell’apertura dello stabile che ha provveduto ad avvisare il sindaco Mattia Salvioni che, a sua volta, ha restituito il tutto al capogruppo degli alpini Claudio Ripamonti.