Merate. Rifiuti, droga, abusi e alcol: intensa attività della Polizia locale

Un giugno intenso per gli agenti coordinati dal comandante Ciro Scognamiglio

Sequestrata una dose di cocaina in possesso di una ragazza

MERATE – Dal sequestro di droga alle sanzioni per l’abbandono di rifiuti passando alle denunce per oltraggio a pubblico ufficiale e minacce fino ad arrivare al foglio di via emesso nei confronti di un soggetto giudicato pericoloso per la città. E’ intensa l’attività svolta dagli agenti della Polizia locale coordinati dal neo comandante Ciro Scognamiglio: nelle ultime settimane è stato infatti ulteriormente intensificato il presidio del territorio, affiancando alle ordinarie attività d’istituto una serie di interventi mirati sul fronte della sicurezza urbana, della sicurezza stradale e del contrasto ai comportamenti illeciti e reati ambientali.

Cocaina sequestrata

L’ultimo intervento in ordine di tempo risale alla giornata di lunedì 29 giugno, con il sequestro di una dose di cocaina. Nell’ambito di un controllo svolto a piedi in una zona periferica della città, gli agenti hanno infatti fermato una ragazza di circa 30 anni, chiedendole i documenti. All’occhio attento dei “ghisa” non è sfuggito però un particolare, ovvero il sacchettino che la ragazza, residente fuori Merate, aveva con sé. Ipotizzando che si potesse trattare di sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato la dose chiedendo ai colleghi della Polizia locale di Limbiate di effettuare un controllo. Dall’analisi effettuata con il drug test è emersa la conferma alla loro ipotesi: nella confezione era infatti presente della cocaina. Una quantità piccola, ritenuta compatibile con l’uso personale tanto che dell’episodio è stata notiziata la Prefettura di Lecco per i provvedimenti del caso.

Rifiuti tra abbandoni e abusi

I controlli della Polizia locale hanno riguardato anche l’ampio settore dei rifiuti: oltre ai controlli, promossi in collaborazione con Silea, sull’abbandono dei sacchetti della raccolta differenziata, con tre sanzioni elevate negli ultimi giorni, l’attività si è concentrata anche sul contrasto agli illeciti ambientali con la denuncia di un uomo per abuso edilizio e deposito incontrollato dei rifiuti.

Gli agenti hanno agito dopo aver ricevuto una segnalazione per un cumulo di macerie edili depositate in un angolo. Oltre alla denuncia e la relativa sanzione, è scattata anche l’ordinanza del sindaco Mattia Salvioni che impone il ripristino dei luoghi con la rimozione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento.

Oltraggio a pubblico ufficiale per una multa

Risale invece a un martedì di mercato l’episodio che ha portato gli agenti a denunciare una donna per oltraggio a pubblico ufficiale: multata per aver parcheggiato l’auto in prossimità di un incrocio, la signora ha iniziato a inveire contro gli agenti, “rei” di aver lasciato il foglietto bianco sul parabrezza della sua auto. Un crescendo di insulti che le è costata la denuncia. Sempre denunciato, questa volta per minacce, l’operatore ecologico che, dopo essere stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, si era recato in Municipio per farsi giustizia. Un comportamento che gli è costato l’aggiunta del foglio di via da Merate alle misure emesse dalla Polizia locale nei suoi confronti.

Guida in stato di ebbrezza

Sul fronte della sicurezza stradale, durante un servizio serale effettuato il 19 giugno in

piazza degli Eroi, gli agenti hanno sorpreso un automobilista alla guida in stato di

ebbrezza alcolica. Per il conducente sono scattate la sanzione prevista dal Codice della

Strada e la sospensione della patente di guida. Sono state inoltre elevate numerose

sanzioni nei confronti di conducenti che circolavano con veicoli privi della prescritta

copertura assicurativa.

Recupero di un motorino rubato

Tra le attività portate a termine figura anche il recupero di un motociclo risultato di

provenienza furtiva, successivamente restituito al legittimo proprietario. Sono inoltre in

corso ulteriori approfondimenti investigativi per individuare alcuni giovani responsabili di

episodi di disturbo segnalati nei giorni scorsi.

L’intensa attività svolta conferma l’impegno quotidiano della Polizia Locale di Merate nel

garantire una presenza costante sul territorio e nel tutelare la sicurezza della comunità

sotto ogni profilo: dalla sicurezza stradale al contrasto delle condotte illecite, dalla tutela

dell’;ambiente fino al mantenimento dell’ordine pubblico.

“L’azione della nostra Polizia Locale – sottolinea l’Amministrazione comunale – dimostra

come un presidio costante del territorio, anche con numerosi turni serali, rappresenti uno

strumento fondamentale per garantire sicurezza e legalità. Un impegno che continuerà

con la stessa determinazione anche nei prossimi mesi. Ringraziamo il Comandante

Scognamiglio e tutte e tutti gli agenti per il lavoro quotidiano”.