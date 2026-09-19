Merate, rubano dal furgone lo zaino con il kit salvavita della figlia: l’appello di una mamma

Il furto è avvenuto ieri pomeriggio, venerdì, nel parcheggio fuori dalle scuole di Pagnano

L’appello per ritrovare il kit salvavita della figlia, contenuto nello zaino rubato

MERATE – Hanno aperto il furgone e rubato lo zaino della figlia, contenente il kit salvavita e la borsa, con dentro il portafoglio con soldi, documenti, tessere e carte. E’ successo ieri, venerdì, intorno alle 15.45 nel posteggio situato vicino alle scuole, primaria e materna, di Pagnano.

La donna aveva lasciato il furgone nel parcheggio per ritirare dalla scuola dell’infanzia la figlia più piccola quando è avvenuto il furto. “La cosa che mi preoccupa davvero è che nello zaino c’era il suo kit salvavita, con adrenalina e altri farmaci – ha spiegato la mamma in un messaggio che sta facendo tam tam nei vari gruppi WhatsApp della città – . È un astuccio viola, con nome, cognome e indirizzo scritti sopra. È possibile che chi ha rubato gli zaini abbia buttato via l’astuccio o i farmaci nei dintorni”.

Lo zaino è della Decathlon rosa, grigio e verde, mentre la borsa è uno zaino blu della Mandarina Duck. “Se qualcuno dovesse trovare l’astuccio viola, anche da solo, vi chiedo per favore di contattarmi. È la cosa che per noi è più importante recuperare, perché sostituire tutti i farmaci in tempi brevi non è semplice”.