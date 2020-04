Merate, sabato il Thank you Day per dire grazie agli operatori del Mandic

Ritrovo davanti all’istituto Viganò alle 15.30, poi l’arrivo in ospedale per l’omaggio a medici e infermieri

Saranno schierati i mezzi delle forze dell’ordine, della protezione civile e del Soccorso alla presenza anche dei sindaci

MERATE – Un grazie speciale al personale sanitario dell’ospedale Mandic di Merate. E’ quanto verrà proposto sabato 18 aprile già ribattezzato il Thank You Day. L’amministrazione comunale ha accolto la proposta del comitato di Merate della Croce Rossa Italiana promuovendo un momento di ringraziamento al personale sanitario dell’ospedale , impegnato da settimane a curare di malati di coronavirus. I mezzi d’istituto delle Forze di Polizia, affiancati dai mezzi della Protezione civile e del Soccorso, verranno posizionati all’interno dell’area dell’ospedale: il suono delle sirene simboleggerà il grazie per il lavoro, la dedizione e la professionalità prestati in questa immane emergenza sanitaria.

L’invito a partecipare è stato esteso a un equipaggiamento della polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e della Polizia locale. Si prevede inoltre la presenza di un mezzo della Protezione civile, di un’ambulanza della Croce Rossa e della Croce bianca di Milano e di un mezzo dei Vigili del Fuoco oltre a una rappresentanza dei sindaci del territorio. Il ritrovo è fissato alle 15.30 di sabato alle 15.30 in via dei Lodovichi, davanti all’istituto tecnico Viganò. Lo schieramento interno all’ospedale è previsto per le 16.

Un’iniziativa analoga è stata promossa all’ospedale Manzoni di Lecco in occasione della domenica di Pasqua.