Merate, sconcerto per capretta squartata abbandonata in un sacco della spazzatura

Ad accorgersi della carcassa dell’animale contenuto in un sacco trasparente alcuni passanti

Il sacco è stato abbandonato nel parcheggio del convento dei frati di Sabbioncello

MERATE – E’ stata squartata e poi è stata deposta in un sacco dei rifiuti, in seguito abbandonato nel parcheggio del convento dei frati di Sabbioncello. Macabro rinvenimento ieri, domenica, a Merate dove alcune persone a passeggio lungo la strada si sono imbattute nella carcassa di un capra, barbaramente squartata in diverse parti.

Il sacco della spazzatura, da cui spuntavano anche parti del corpo del povero animale, era stato abbandonato nel parcheggio situato sulla destra della strada che dalla Statale porta al convento. Sul posto, in serata, si sono portati anche i volontari dell’Enpa, l’ente nazionale di protezione degli animali per recuperare la carcassa dell’animale.

Impossibile (almeno per ora) scoprire chi sia stato ad abbandonare il sacco, targato comune di Cisano Bergamasco. L’episodio, segnalato da un cittadino sulla pagina Facebook “Sei di Merate se”, ha creato sconcerto e rabbia tra le persone appartenenti al gruppo, increduli di fronte a tanta inciviltà.