Merate, scontro tra auto a Brugarolo. Abbattuto cartello stradale

L’incidente è avvenuto oggi, martedì, poco dopo le 13.30

Al vaglio degli agenti della Polizia locale l’esatta dinamica dello scontro

MERATE – Uno scontro tra due auto con i veicoli che finiscono fuori strada abbattendo il cartello stradale. Incidente oggi, martedì, poco dopo le 13.30 in via 25 aprile all’altezza dell’intersezione con via Gramsci nella frazione di Brugarolo.

Coinvolti gli automobilisti alla guida di una Renault Clio e una Fiat 500X: all’origine del sinistro potrebbe esserci stata , in base alle prime informazioni a disposizione, la manovra di svolta verso via Ca’ Rossa ( la strada che porta in discarica) effettuata dal conducente della Clio proveniente da via Gramsci mentre da Brugarolo sopraggiungeva la Fiat 500, ma l’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi.

Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Bianca di Merate che ha provveduto a trasportare all’ospedale di Merate in codice verde l’autista alla guida della Fiat 500 X. Illeso invece il conducente dell’altro mezzo.