Merate. Scontro tra un trattore e una moto in via Statale, grave 19enne

19enne soccorso in codice rosso (molto critico)

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Merate

MERATE – Pochi minuti dopo l’incidente mortale di Calco in cui hanno perso la vita due persone, paura anche a Merate in via Statale (ovvero ancora la SS342), dove, a pochi metri dal confine con Calco, si sono scontrate un trattore una moto. L’allarme è scattato intorno alle ore 17.20 di oggi, mercoledì 25 febbraio, subito sono stati allertati i soccorsi.

Coinvolta una ragazza di 19 anni che è stata soccorsa con il codice di massima gravità (codice rosso). Sul posto una ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora, l’auto infermieristica da Merate, l’elisoccorso da Bergamo e gli agenti della Polizia locale di Merate. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale in gravi condizioni.