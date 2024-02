Merate: scritte d’amore sui muri della scuola, due writer denunciati

Imbrattata la palestra della scuola con un messaggio per le ex fidanzate: “L’amore non è un gioco”

MERATE – Sono stati denunciati due ragazzi italiani, classe 2005, dopo esser stati rintracciati all’interno di una scuola di Merate. I due giovani sono stati sorpresi dai militari all’interno del cortile dell’istituto intenti a realizzare un murales sulle pareti della palestra.

I ragazzi avrebbero voluto lasciare un messaggio per le ex fidanzate, scrivendo sui muri della scuola da loro frequentata la frase “l’amore non è un gioco“. Sono stati interrotti dai Carabinieri che li hanno denunciati all’autorità giudiziaria per deturpamento e imbrattamento. E’ passato un mese dall’ultimo atto vandalico successo sempre nella città di Merate (qui l’articolo).