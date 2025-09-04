Merate, scritte offensive lungo i marciapiedi: indagini in corso

I marciapiedi di Sartirana e Cassina sono stati imbrattati con scritte ingiuriose

Diversi i messaggi, declinati al femminile, lasciati sull’asfalto: indagini in corso per risalire all’autore (o all’autrice) del gesto

MERATE – In via Volta, appena dopo il cimitero di Sartirana, all’altezza del nuovo accesso alla riserva. E poi, diverse anche per contenuto, in via Principe di Falcò e infine in via Marconi in una sorta di giro esterno del lago. Colorate con dello spray rosso, alternato a quello nero, non sono certo passate inosservate le scritte contenenti le parole “Zoccola” e “Pu….” apparse lungo i marciapiedi di Sartirana e Cassina.

Poco meno di una decina i graffiti, decisamente poco lusinghieri, realizzati da un autore al momento anonimo che deve aver riversato rabbia e frustrazione lungo le strade delle città nei confronti di una donna appellata in maniera offensiva.

Realizzate molto probabilmente nella notte tra martedì e mercoledì scorso, le scritte, condite in alcuni casi con dei cuori bianchi quasi a voler addolcire l’offesa, accompagnano quanti, in queste ore, sono soliti percorrere l’anello esterno del lago di Sartirana per una camminata o una corsetta suscitando reazioni opposte tra lo sdegno, le risate e la curiosità di sapere cosa si cela dietro questo gesto così esplicito di rabbia.

Sul caso sono in corso delle indagini da parte del Comando della Polizia locale che questa mattina, giovedì, ha effettuato un sopralluogo in zona per visionare la situazione e iniziare a ricostruire quanto accaduto. La speranza è che le telecamere presenti in zona possano fornire qualche elemento utile per le indagini.