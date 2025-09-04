Merate, scritte offensive sui marciapiedi: individuato l’autore

L’uomo è stato identificato grazie alle telecamere: è ora invitato a presentarsi al comando

MERATE – E’ stato individuato l’autore delle scritte offensive apparse nelle scorse ore sui marciapiedi di Sartirana e Cassina Fra Martino. Si tratta di un uomo di mezza età, identificato grazie alle telecamere presenti nella zona.

A rendere noto la notizia è il sindaco Mattia Salvioni, che ha subito mobilitato gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Davide Mondella, al fine di ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile dell’imbrattamento ai danni del patrimonio comunale.

Non solo. Il primo cittadino ha condiviso l’appello alla persona in questione affinchè si presenti quanto prima presso il Comando di Polizia Locale situato in piazza degli Eroi.

Sono in corso ora le dovute attività di conclusione dell’indagine e di ripristino.